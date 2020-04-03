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أخبار محلية > “النيابة” تُحقق مع مواطن تلفظ على رجال الأمن وعرض رشوة لإلغاء مخالفة منع التجول
03/04/2020   11:55 م

“النيابة” تُحقق مع مواطن تلفظ على رجال الأمن وعرض رشوة لإلغاء مخالفة منع التجول

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باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق مع مواطن بحفر الباطن، تلفظ على رجال الأمن وخالف أمر منع التجول وعرض رشوة لمن يلغي المخالفة.

وأوضح مصدر مسؤول بالنيابة العامة أن المواطن ظهر في مقطع فيديو متداول في مواقع التواصل وهو يتلفظ على رجل أمن حرر له مخالفة لعدم امتثاله لأمر منع التجول، مشيراً إلى أن المواطن لم يكتفِ بذلك بل عرض مبلغاً من المال على سبيل الرشوة لمن يلغي له المخالفة.

وشدد المصدر على أن النيابة العامة تتابع كل ما يجري تداوله في مواقع التواصل، وترصد السلوكيات المجرمة والمخالفة للتعليمات الصادرة بشأن مواجهة كورونا، وتتعامل معها بحزم. وفق “أخبار 24”.

“النيابة” تُحقق مع مواطن تلفظ على رجال الأمن وعرض رشوة لإلغاء مخالفة منع التجول

أخبار محلية
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