ظهر في فيديو يشكو سوء المعاملة.. أمير الباحة يوجّه برفع تقرير عاجل له حول المواطن الزهراني المنوم بمستشفى الباحة

وجّه أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود، بتقصي الحقائق والرفع بتقرير عاجل له حول ما أثير بشأن المواطن عبدالله الزهراني المنوم بمستشفى الملك فهد بالباحة، وتقديم الرعاية اللازمة له.
جاء ذلك بعد ما تناقلته وسائل الإعلام عن حالة المريض المنوم بالمستشفى، والذي ظهر في مقطع فيديو يشكو حاله وسوء المعاملة التي يتلقاها خلال 10 سنوات قضاها وهو منوم في المستشفى.
وقال الزهراني في مقطع الفيديو إنه يعاني من شلل كامل، ويجد إهمالاً في التعامل معه بالمستشفى لا سيما من فريق التمريض، مشيراً إلى أنهم يتعاملون معه بعنف وإهمال. وفق “أخبار 24”.