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أخبار المناطق > منها كميات مُخزنة في دورة مياه.. ضبط صيدلية تخزن المنتجات الطبية بطريقة مخالفة في الرياض
03/04/2020   11:54 م

منها كميات مُخزنة في دورة مياه.. ضبط صيدلية تخزن المنتجات الطبية بطريقة مخالفة في الرياض

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باشرت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع وزارتي التجارة والصحة، بلاغاً لمخالفات تتعلق باشتراط التخزين في إحدى الصيدليات بمدينة الرياض.

وأظهر فيديو الوقوف على الموقع ومباشرة البلاغ من قبل الجهات المعنية، والذي يظهر فيه سوء التخزين بغرف غير مؤهلة، إضافة إلى تخزين بعض المعدات الطبية في دورة المياه.

وأكدت الهيئة أنها ضبطت كميات تتجاوز 3000 منتج مخالف من أدوية ومضادات حيوية ومنتجات تجميل وأجهزة طبية لتخزينها في مكان غير مرخص، إضافة إلى إغلاق المستودع حتى استيفاء الشروط وتصحيح وضع المنشأة. وفق “أخبار 24”.

منها كميات مُخزنة في دورة مياه.. ضبط صيدلية تخزن المنتجات الطبية بطريقة مخالفة في الرياض

أخبار المناطق
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