منها كميات مُخزنة في دورة مياه.. ضبط صيدلية تخزن المنتجات الطبية بطريقة مخالفة في الرياض

باشرت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع وزارتي التجارة والصحة، بلاغاً لمخالفات تتعلق باشتراط التخزين في إحدى الصيدليات بمدينة الرياض.
وأظهر فيديو الوقوف على الموقع ومباشرة البلاغ من قبل الجهات المعنية، والذي يظهر فيه سوء التخزين بغرف غير مؤهلة، إضافة إلى تخزين بعض المعدات الطبية في دورة المياه.
وأكدت الهيئة أنها ضبطت كميات تتجاوز 3000 منتج مخالف من أدوية ومضادات حيوية ومنتجات تجميل وأجهزة طبية لتخزينها في مكان غير مرخص، إضافة إلى إغلاق المستودع حتى استيفاء الشروط وتصحيح وضع المنشأة. وفق “أخبار 24”.
البلاغ: صيدلية تُخزن المنتجات بطريقة مخالفة.
الموقع: مدينة الرياض.
الجهات: #الغذاء_والدواء بالتعاون مع @MCgovSA و @SaudiMOH والجهات الأمنية.
المهمة: الوقوف على الموقع ومباشرة البلاغ.
النتيجة: ضبط 3000 منتج مخالف وإغلاق الصيدلية. pic.twitter.com/hHe0MO0Fvm
— هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) April 3, 2020