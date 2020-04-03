“التأمينات” توضح آلية طلب المنشآت الاستفادة من دعم رواتب السعوديين المخصص للقطاع الخاص

أعلن مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نادر الوهيبي، أن المنشآت المؤهلة للحصول على دعم القطاع الخاص بسبب فيروس كورونا عليها أن تتقدم للاستفادة من الأمر الملكي خلال الأسبوع القادم.
وأوضح خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا أن التقديم سيكون عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤسسة، في 8 أو 9 أبريل الجاري، حيث ستتقدم المنشآت المؤهلة بطلباتها وفي حال إقرارها سترسل رسالة للمشترك لطلب التقدم للحصول على دعم “ساند”.
يُذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدر أمراً يحق به لصاحب العمل بدلاً من إنهاء عقد العامل السعودي أن يتقدم للتأمينات الاجتماعية بطلب صرف تعويض شهري بنسبة 60 % من الأجر لمدة 3 أشهر، بحد أقصى 9 آلاف ريال شهرياً.
#عاجل_السعودية
متحدث #التأمينات_الاجتماعية: التقديم سيكون عبر موقع التأمينات الاجتماعية، خلال الأسبوع القادم ستتقدم المنشآت المؤهلة للحصول على الدعم، وفي حال إقرارها سنرسل للمشترك لطلب التقدم للحصول على دعم #ساند.#كلنا_مسؤول pic.twitter.com/SyI6HaKQ3W
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) April 3, 2020
وفق “أخبار 24”.