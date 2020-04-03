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أخبار محلية > “التأمينات” توضح آلية طلب المنشآت الاستفادة من دعم رواتب السعوديين المخصص للقطاع الخاص
03/04/2020   9:42 م

“التأمينات” توضح آلية طلب المنشآت الاستفادة من دعم رواتب السعوديين المخصص للقطاع الخاص

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أعلن مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نادر الوهيبي، أن المنشآت المؤهلة للحصول على دعم القطاع الخاص بسبب فيروس كورونا عليها أن تتقدم للاستفادة من الأمر الملكي خلال الأسبوع القادم.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا أن التقديم سيكون عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤسسة، في 8 أو 9 أبريل الجاري، حيث ستتقدم المنشآت المؤهلة بطلباتها وفي حال إقرارها سترسل رسالة للمشترك لطلب التقدم للحصول على دعم “ساند”.

يُذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدر أمراً يحق به لصاحب العمل بدلاً من إنهاء عقد العامل السعودي أن يتقدم للتأمينات الاجتماعية بطلب صرف تعويض شهري بنسبة 60 % من الأجر لمدة 3 أشهر، بحد أقصى 9 آلاف ريال شهرياً.

وفق “أخبار 24”.

“التأمينات” توضح آلية طلب المنشآت الاستفادة من دعم رواتب السعوديين المخصص للقطاع الخاص

أخبار محلية
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