بالفيديو..”التأمينات”: هذه القطاعات مستثناة من دعم رواتب السعوديين في القطاع الخاص

كشف مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نادر الوهيبي، عن منشآت القطاع الخاص التي ستستثنى من الأمر الملكي بتحمل الحكومة 60 % من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين بالمنشآت المتأثرة من فيروس كورونا.
وأوضح أن معظم المنشآت في القطاع الخاص سيشملها الدعم ما عدا منشآت بسيطة مستثناة في القطاع المالي المرخص من مؤسسة النقد؛ وهي شركات التمويل، والتأمين، ووسطاء التأمين، والمنشآت المرخصة من هيئة سوق المال، بالإضافة للشركات المشغلة للاتصالات، والأسواق المركزية والتموينات، لأنها لم تتأثر بفيروس كورونا. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدر أمراً يحق به لصاحب العمل بدلاً من إنهاء عقد العامل السعودي أن يتقدم للتأمينات الاجتماعية بطلب صرف تعويض شهري بنسبة 60 % من الأجر لمدة 3 أشهر، بحد أقصى 9 آلاف ريال شهرياً.
#عاجل_السعودية
متحدث #التأمينات_الاجتماعية: معظم منشآت القطاع الخاص ستكون مغطاة بالدعم، ما عدا منشآت بسيطة مستثناة في القطاع المالي، وقطاع تجزئة التغذية، وقطاع الاتصالات. #كلنا_مسؤول pic.twitter.com/cTB90DV7AG
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) April 3, 2020