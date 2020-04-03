طالب طب سعودي يُباشر مهامه بشجاعة في علاج المرضى في بؤرة "كورونا" بإيطاليا

يُباشر طالب طب سعودي حالياً مهامه بشجاعة ضمن الكوادر الطبية في إيطاليا لعلاج مصابي فيروس “كورونا”، والذين وصل عددهم حتى الآن إلى أكثر من 115 ألف مصاب، فيما توفي 14 ألفاً.
ويؤدي الطبيب ناصر إبراهيم العبدالعالي عمله من مستشفى مدينة لودي بؤرة تفشّي الفيروس في شمال إيطاليا، حيث إن جميع المنومين بالمستشفى من مرضى “كورونا”.
وعبر الملحق الثقافي بإيطاليا الدكتور عبدالعزيز الغريب عن فخره بما يقوم به الطالب “ناصر”، مبيناً أنه يباشر عمله الطبي والميداني دعماً للشعب الإيطالي، واستجابة لطلب وزارة الصحة الإيطالية لمواجهة فيروس (كوفيد 19).
وأبان أن “ناصر” تخرج من كلية الطب بجامعة بافيا وهو الآن ينهي سنة الامتياز، وقال: “نفخر بالطبيب ناصر وغيره من الأطباء السعوديين”.
وفق “أخبار 24”.