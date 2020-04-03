لماذا فُرض منع التجول الكامل في مكة والمدينة ولم يُفرض في الرياض وجدة؟ متحدث الصحة يجيب

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي إن فرض منع التجول بشكل كامل أو بشكل جزئي يخضع لمعايير وآليات تقييم محددة من خلال اللجان المعنية بالتعامل مع هذا الوباء.
جاء ذلك رداً على سؤال تلقاه خلال المؤتمر الصحفي اليومي، حول سبب فرض منع التجول الكامل في مكة المكرمة والمدينة المنورة وعدم تطبيقه في الرياض، على الرغم من أن عدد الحالات المسجلة في الرياض أعلى منها في مكة، وعدد الحالات المسجلة في جدة أعلى من المسجلة في المدينة.
وأوضح متحدث “الصحة”، أن المعايير التي تحكم ذلك فيها تفاوت، مبيناً أن تسجيل 100 حالة في قرية صغيرة يختلف عن تسجيل نفس العدد في منطقة أوسع سكانياً، كما يختلف تسجيل الـ100 حالة في نفس المكان في يوم واحد عن تسجيلها على مدار أسبوع أو أسبوعين. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن من الاعتبارات الأخرى التي يُنظر إليها في هذا الجانب، النظر إلى الحالات المكتشفة إن كانت معزولة أو محجورة صحياً أو قادمة من الخارج أو مخالطة لبؤر منتشرة يحتمل أن تتسبب في تفشي الفيروس، لافتاً إلى أنه يُنظر إلى المخاطر حسب مستواها ويتم اتخاذ القرارات المناسبة لاحتواء الفيروس.