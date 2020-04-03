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أخبار محلية > “أمانة الرياض” تشكر مصور فيديو محل الحلاقة وتوجه رسالة لسكان الرياض
03/04/2020   9:37 م

“أمانة الرياض” تشكر مصور فيديو محل الحلاقة وتوجه رسالة لسكان الرياض

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علقت أمانة منطقة الرياض على مقطع فيديو وثقه وافد لمحل حلاقة مخالف كان يقدم الخدمة لزبائنه رغم قرارات إغلاق محلات الحلاقة ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت أن مخالفة قرارات الإغلاق الاحترازي لمنع انتشار فيروس كورونا تهدد سلامة السكان، وأنه بناءً على بلاغ الوافد، اتخذت الإجراءات النظامية بحق محل الحلاقة المخالف، وتم إيقاع العقوبات المشددة على المتورطين.

وقدمت الأمانة الشكر للوافد الذي صور المقطع وبلغ عن المخالفة، ولكل من يساهم في تطبيق الأنظمة، مؤكدةً على أن “سكان الرياض شركاء”.

وفق “أخبار 24”.

“أمانة الرياض” تشكر مصور فيديو محل الحلاقة وتوجه رسالة لسكان الرياض

أخبار محلية
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