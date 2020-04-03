“الجوازات”: تمديد إقامات الوافدين في المهن التجارية لا يشمل الإعفاء من المقابل المالي للمرافقين

أوضحت المديرية العامة للجوازات أن تمديد إقامات الوافدين المشمولين بقرار الإعفاء من المقابل المالي للفترة من تاريخ (20-3-2020، وحتى 30-6-2020)، لا يشمل المقابل على المرافقين له على هويته.
وقالت الجوازات في ردها على العديد من الاستفسارات حول الأمر، إن المرافقين إذا كانوا مضافين للوافد في “هوية مقيم” يشملهم تمديد الإقامة فقط، ولا يشملهم المقابل المالي، ما يعني أنه بعد نهاية فترة التمديد يُلزم الوافد بدفع رسوم التابعين له على الإقامة لمدة 15 شهراً.
وكانت المديرية العامة للجوازات بدأت مؤخراً في تمديد إقامات الوافدين بالمهن التجارية المتواجدين داخل وخارج المملكة، والمشمولين بقرار الإعفاء من المقابل المالي بشكل آلي لمدة 3 أشهر بدون مقابل، دون الحاجة لمراجعة مقراتها. وفق “أخبار 24”.