نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الجوازات”: تمديد إقامات الوافدين في المهن التجارية لا يشمل الإعفاء من المقابل المالي للمرافقين
03/04/2020   9:36 م

“الجوازات”: تمديد إقامات الوافدين في المهن التجارية لا يشمل الإعفاء من المقابل المالي للمرافقين

+ = -
781

أوضحت المديرية العامة للجوازات أن تمديد إقامات الوافدين المشمولين بقرار الإعفاء من المقابل المالي للفترة من تاريخ (20-3-2020، وحتى 30-6-2020)، لا يشمل المقابل على المرافقين له على هويته.

وقالت الجوازات في ردها على العديد من الاستفسارات حول الأمر، إن المرافقين إذا كانوا مضافين للوافد في “هوية مقيم” يشملهم تمديد الإقامة فقط، ولا يشملهم المقابل المالي، ما يعني أنه بعد نهاية فترة التمديد يُلزم الوافد بدفع رسوم التابعين له على الإقامة لمدة 15 شهراً.

وكانت المديرية العامة للجوازات بدأت مؤخراً في تمديد إقامات الوافدين بالمهن التجارية المتواجدين داخل وخارج المملكة، والمشمولين بقرار الإعفاء من المقابل المالي بشكل آلي لمدة 3 أشهر بدون مقابل، دون الحاجة لمراجعة مقراتها. وفق “أخبار 24”.

“الجوازات”: تمديد إقامات الوافدين في المهن التجارية لا يشمل الإعفاء من المقابل المالي للمرافقين

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885095817.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.