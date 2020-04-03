تابعت الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية اليوم التزام وتجاوب المواطنين والمقيمين في مدينة الدمام ومحافظة القطيف لقرار تقديم وقت منع التجول من الساعة الثالثة عصراً، الذي بدأ تطبيقه اعتباراً من اليوم الجمعة.
ووثقت صور مع بدء سريان تقديم وقت منع التجول عند الساعة الثالثة عصراً خلو الطرق من المارة والمركبات، ما يؤكد استشعار المواطنين والمقيمين بعظم المسؤولية في تطبيق هذا الأمر والمكوث في المنازل.
يُذكر أن القرار استثنى الخدمات والنشاطات التي سبق الإعلان عنها وفي أضيق الحدود ووفق الإجراءات والضوابط التي حددتها الجهة المعنية.
وفق “أخبار 24”.