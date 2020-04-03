الصحة: تسجيل 4 حالات وفاة و154 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة اليوم (الجمعة) تسجيل 4 حالات وفاة، و154 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2039 حالة.
وقال متحدث الصحة محمد العبدالعالي في مؤتمر صحفي اليوم إن إجمالي عدد حالات الوفاة ارتفع إلى 25 حالة وفاة، فيما وصل إجمالي حالات التعافي إلى 351 حالة.
وأوضح أن 3 من حالات الإصابة الجديدة مرتبطة بالسفر للخارج وهي بالحجر الصحي، أما بقية الحالات فهي حدثت بسبب مخالطتها لحالات مصابة سابقة، وشدد على ضرورة الالتزام بالابتعاد عن التجمعات، وعدم الخروج من المنزل.
وأبان أن 1663 من حالات الإصابة المسجلة هي حالات نشطة تتلقي الرعاية الصحية الآن، وأغلبهم حالتهم مستقرة، فيما تتلقى 41 حالة الرعاية الصحية المكثفة. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن 34 من الحالات الجديدة سجلت في المدينة المنورة، و30 حالة في جدة، و21 حالة في مكة، وتبوك 17 حالة، و13 حالة في الرياض، و9 في بريدة، و6 في القطيف، بالإضافة إلى عدد من الحالات في مدن أخرى.
وأكد أن الصحة استقبلت عددًا من الحالات التي استفادت من الأمر الكريم المتعلق بمجانية العلاج لكافة المواطنين والمقيمين ومخالفي الأنظمة.
متحدث #الصحة: إجمالي الحالات المسجلة في #المملكة 2039 حالة و ارتفاع عدد الوفيات إلى 25 وفاة#الإخبارية pic.twitter.com/yrMxg2u5de
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 3, 2020