دعم أجرة المسكن لأكثر من 5 آلاف مواطن صدرت بحقهم أحكام تنفيذية

أعلن برنامج “دعم المتعثرين عن سداد أجرة المسكن” التابع لوزارة الإسكان، دعمه لنحو 5.8 ألف مواطن ممن تم توثيق عقودهم عبر نظام إيجار، وذلك بسداد المبالغ المالية المتعثرة آلياً عبر الخدمات الإلكترونية المشتركة بين الإسكان ونظام التنفيذ بوزارة العدل لمن صدر بحقهم أحكام تنفيذية من قِبل قضاء التنفيذ.
وأوضح البرنامج أنه يُقدم المساعدة للفئات المتعثرة بشكل آلي، بحيث تصل الحالات إلى البرنامج من محكمة التنفيذ بعد صدور حكم التنفيذ لتعرض على اللجنة المختصة لتحديد نوع الدعم، ليتم تقديمه خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من إحالتها من قضاء التنفيذ.
وبيّن البرنامج أنه يركز اهتمامه على دعم المواطنين الذين صدر بحقهم قرار من محكمة التنفيذ بعدم دفع أجرة المسكن والمُسجلين في شبكة إيجار الإلكترونية، ويأتي هذا الدعم مراعاة لبعض الحالات الاستثنائية من المواطنين الذين تعثروا عن سداد أجرة المسكن.
وقدم البرنامج شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، على ما يلقاه قطاع الإسكان من دعم لتوفير أسباب الحياة الكريمة للمواطنين، ودفع أجرة السكن عن الأسر غير القادرة على دفعها بسبب وفاة عائلهم أو مرضه أو عجزه أو سجنه أو ضعف مواردها المادية ممن ثبت عدم قدرتهم على السداد وصدر بحقهم حكم تنفيذي. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن البرنامج صادر بقرار مجلس الوزراء رقم 405 لدعم المواطنين غير القادرين على سداد مستحقات السكن لظروف خارجة عن إرادتهم ضمن أربع حالات محددة مشمولة بالدعم لأسرة المتوفى أو السجين، أو المريض، أو ضعيف القدرة المادية، على أن يكون عقد الإيجار السكني موثقاً داخل شبكة إيجار بصفته سندًا تنفيذيًا، وأن يَصدر قرار تنفيذ بحق المستفيد من قبل القاضي، وتتم إحالته عبر التكامل التقني بين الوزارتين، لتتم دراسة نوع الدعم من خلال لجنة الدعم.