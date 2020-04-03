بلّغ مقيم مصري عن حلاق يمارس نشاطه داخل محل حلاقة بالبطحاء بالرياض؛ بصورة مخالفة للقرارات والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار عدوى فيروس “كورونا”.
وأظهر مقطع فيديو صوره المقيم، صاحب محل الحلاقة وهو يستقبل زبائنه ويدخلهم إلى المحل بالخفاء، حيث أسدل ستائر المحل وأغلق الباب الخارجي بما يوحي بأن المحل مغلق.
وبدا في الفيديو عدد من الأشخاص وهم يخرجون من المحل، وآخرون يدخلون إليه، فيما يقوم الحلاق بإغلاق المدخل خلفهم مباشرة، فيما ظهر في نهاية الفيديو قيام مفتشين من البلدية والأجهزة الأمنية بضبط الواقعة وإغلاق المحل.
وأثنى عدد من متداولي الفيديو والمعلقين على الدور الذي قام به المقيم المصري بالإبلاغ عن المخالفة، لافتين إلى أنه بذلك أسهم في حماية الكثير من الأشخاص من الإصابة بالفيروس.
وفق “أخبار 24”.