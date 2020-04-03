أظهرت صور التقطت اليوم الجمعة التزام المواطنين والمقيمين في المدينة المنورة؛ بقرار منع التجول على مدى “24” ساعة يوميا، والذي صدر أمس كإجراء احترازي إضافي للوقاية من انتشار فيروس “كورونا”.
وبدا في الصور التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية “واس” خلو الشوارع والطرقات والتقاطعات من المركبات والمارة، مع انتشار كثيف لرجال الأمن من القطاعات الأمنية المختلفة، من خلال نقاط الفرز والتفتيش في الشوارع العامة والأحياء.
وتأتي هذه الجهود تنفيذا لتوصيات الجهات الصحية المختصة برفع درجة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس، حفاظاً على صحة وسلامة المجتمع ولتوفير أعلى معايير الوقاية للمواطنين والمقيمين.
وفق “أخبار 24”.