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أخبار محلية > “عاذرينكم”.. حملة أطلقتها “الصحة” لحماية كبار السن من الإصابة بفيروس كورونا (فيديو)
03/04/2020   4:17 م

“عاذرينكم”.. حملة أطلقتها “الصحة” لحماية كبار السن من الإصابة بفيروس كورونا (فيديو)

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أطلقت وزارة الصحة بالشراكة مع “سابك” حملة توعوية تحت شعار “عاذرينكم”، يوجه من خلالها كبار السن من الآباء والأمهات رسالة لأبنائهم تحمل عبارة “عاذرينكم”.

وتتماشى الحملة مع النصائح والإرشادات التوعوية، التي أصدرتها الصحة، لتأكيد أهمية التباعد الاجتماعي، وعدم المصافحة للوقاية من فيروس كورونا الجديد “كوفيد-19” والحد من انتشاره.

وتهدف الحملة إلى حماية كبار السن من الإصابة بفيروس كورونا، باعتبارهم الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى التنفسية.

 

وفق “أخبار 24”.

“عاذرينكم”.. حملة أطلقتها “الصحة” لحماية كبار السن من الإصابة بفيروس كورونا (فيديو)

أخبار محلية
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