“كبار العلماء” تؤكد أهمية الوعي نحو تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار كورونا

أكدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، الأهمية البالغة للوعي الفردي والمجتمعي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وقالت الأمانة في بيانٍ لها اليوم (الجمعة)، إن الإحساس الجاد بالمسؤولية واستشعار خطر النتائج، هو الذي يحمل كل عاقل وكل مخلص من المواطنين والمقيمين على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، التي تصدرها الجهات المختصة سواء في ما يتعلق بالتعليمات الطبية، أو بالإجراءات الأمنية التي بينت أحكام التجول في مناطق المملكة.
وأضافت أنها تقدر التكاتف والتعاون الذي أظهره المواطنون والمقيمون نحو التعليمات والتنظيمات التي أصدرتها وتصدرها الجهات المختصة، مؤكدة أن الوعي على المستوى الفردي والأسري هو صمام الأمان للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.وفق “أخبار 24”.
وأبانت أن هذا الحدث برهن على اليقظة والكفاءة والأداء الرفيع لكافة أجهزة الدولة، بتوجيهات سديدة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبمتابعة دقيقة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.