حذرت النيابة العامة، من مخالفة القرارات الخاصة بالإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع تفشي فيروس “كورونا” المستجد، مبينة أن توثيق ارتكاب تلك المخالفات بالتصوير والنشر يعد جريمة معلوماتية، تستوجب العقوبة.
وأوضحت “النيابة” أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية يحظر إعداد وإنتاج كل ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو نشر وإرسال ذلك عبر شبكة الإنترنت.
وقالت إن عقوبة ارتكاب تلك المخالفات تصل إلى السجن لخمس سنوات، والغرامة 3 ملايين ريال، بالإضافة إلى مصادرة الأجهزة المستخدمة، ونشر قرار الحكم على نفقة المخالف.
وفق “أخبار 24”.