مفاجأة.. مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد بدوري الأبطال أحد أسباب تفشي “كورونا” في إنجلترا

حمّل مسؤول بالقطاع الصحي في بريطانيا، مباراة الإياب بين فريقي ليفربول وأتليتكو مدريد الإسباني في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، مسؤولية زيادة حالات الإصابة بفيروس “كورونا” في إنجلترا.
وقال مدير الصحة العامة بمجلس مدينة ليفربول ماثيو أشتون، إن المباراة كانت أحدث الفعاليات التي أدت لزيادة انتشار الفيروس داخل المدينة؛ بسبب الاختلاط المبالغ فيه.
وأضاف أن قرار لعب تلك المباراة لم يكن صائباً، مشيراً إلى أن الحكومة لم تتفهم حينها خطورة الوضع في هذا التوقيت. وفق “أخبار 24”.
يُشار إلى أن مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد أقيمت بداية شهر مارس الماضي في إنجلترا بحضور قرابة 60 ألف مشجع.