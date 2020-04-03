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اخبار رياضية > بالفيديو.. اللحياني: شكوى البلايلي إنذار لكل الأندية
03/04/2020   1:44 م

بالفيديو.. اللحياني: شكوى البلايلي إنذار لكل الأندية

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قال قائد فريق الوحدة السابق، سلطان اللحياني، إن الأندية يجب أن تعمل على ألا تتأخر رواتب اللاعبين تحسبًا للوصول إلى المرحلة التي ظهرت مع شكوى المحترف الجزائري في صفوف النادي الأهلي يوسف بلايلي.

وأضاف اللحياني خلال حلقة الدوري مع وليد:”الموقف الذي ظهر على السطح ليوسف بلايلي سيتكرر مع أكثر من لاعب ولابد أن تتدارك أنديتنا تأخر الرواتب على اللاعبين”.

وأتم قائد فريق الوحدة السابق، حديثه بـ :”الوقت ليس بالمناسب ليطالب اللاعبون ولكن فيفا سيُقرر يوم الجمعة في اجتماعه آلية تنظيم حقوق اللاعبين وإمكانية تخفيض عقودهم”. وفق “أخبار 24”.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت في وقت سابق إلى أن بلايلي يرغب في فسخ تعاقده مع الأهلي بسبب مستحقاته المالية المتأخرة.

بالفيديو.. اللحياني: شكوى البلايلي إنذار لكل الأندية

اخبار رياضية
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