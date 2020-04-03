تمكنت وزارة التجارة، بالتعاون مع الجهات الأمنية من الوصول إلى سائق المركبة الذي ظهر في مقطع متداول وهو يستخدم “مغسلة سيارات” لتخزين الأغذية في بيئة غير ملائمة في حي النزهة بمحافظة جدة.
وأوضحت الوزارة أنه جارٍ التحقق من وضع المنشأة التي يتبع لها قائد المركبة، وكميات السلع والمنتجات التي لديهم واستكمال الإجراءات النظامية.
وكانت الوزارة قد تلقت بلاغاً من أحد المواطنين بشأن قيام مجموعة من الوافدين باستخدام مغسلة سيارات كمستودع لتخزين الأغذية، موثقاً ذلك بمقطع فيديو للسيارة والمغسلة التي تم تخزين السلع بها.
وفق “أخبار 24”.