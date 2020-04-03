الكويت: تصدير أول مليون برميل من إنتاج المنطقة المقسومة مع المملكة بعد انقطاع 5 سنوات

أعلنت وزارة النفط الكويتية، الیوم (الجمعة) أن مؤسسة البترول الكویتیة ستصدر أول شحنة من نفط خام الخفجي من العملیات المشتركة في المنطقة المقسومة بين الكويت والمملكة، وذلك بعد انقطاع دام نحو 5 سنوات.
وقال وزير النفط الدكتور خالد الفاضل إنه سيتم يومي غد السبت وبعد غد الأحد تحميل شحنة تبلغ نحو ملیون برميل على متن الناقلة العملاقة “دار سلوى” المملوكة لشركة ناقلات النفط الكویتیة وهي موجهة للأسواق الآسيوية.
وأوضح أن ھذه الشحنة تعد أول ثمار اتفاق إعادة الإنتاج بالمنطقة المقسومة بین البلدین الشقیقین، وستتبعھا في الأیام القلیلة المقبلة أول شحنة یتم إنتاجھا من حقل الوفرة المشترك، تماشیاً مع توجه الكویت لزیادة إنتاج النفط بعد انقضاء اتفاق (أوبك +) في 31 مارس الماضي. وفق “أخبار 24”.
وأكد الوزير تأیید الكویت لدعوة المملكة إلى عقد اجتماع طارئ لمنتجي النفط بھدف إعادة الاستقرار إلى أسواق النفط مرحبا بفكرة انضمام المزید من الدول من خارج (أوبك) إلى أي اتفاق قادم لخفض الإنتاج.
وكان وزیر الطاقة الأمیر عبدالعزیز بن سلمان ووزیر الخارجیة الكویتي الشیخ الدكتور أحمد ناصر الصباح وقعا في 24 دیسمبر الماضي اتفاقیة ملحقة باتفاقیة تقسیم المنطقة المحایدة واتفاقیة تقسیم المنطقة المغمورة المحاذیة للمنطقة المقسومة بین البلدین، كما تم في ذات الیوم توقيع مذكرة تفاھم تتعلق بإجراءات استئناف الإنتاج النفطي في الجانبین.