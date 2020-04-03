“صحة المدينة” تنفي وجود تغييرات إدارية بالمنطقة

اسم المستخدم , إنجليزي فقط *
البريد الإلكتروني *
النوع
حساب فيس بوك
حساب تويتر
حساب انستقرام
قوقل بلص
قناة اليوتيوب
حساب سكايب
رقم الهاتف
اسم المستخدم
كلمة المرور
أكدت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، أنه لا صحة لما يتم تداوله عن وجود تغييرات إدارية صحية في المنطقة.
وكانت أنباء قد تم تداولها عن اتخاذ وزير الصحة إجراءات إدارية بصحة المدينة، قبل أن تنفي المديرية صحة تلك الأنباء.
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885095753.html
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
Copyright © 2020 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج