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أخبار المناطق > “صحة المدينة” تنفي وجود تغييرات إدارية بالمنطقة
03/04/2020   1:37 م

“صحة المدينة” تنفي وجود تغييرات إدارية بالمنطقة

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أكدت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، أنه لا صحة لما يتم تداوله عن وجود تغييرات إدارية صحية في المنطقة.

وكانت أنباء قد تم تداولها عن اتخاذ وزير الصحة إجراءات إدارية بصحة المدينة، قبل أن تنفي المديرية صحة تلك الأنباء.

“صحة المدينة” تنفي وجود تغييرات إدارية بالمنطقة

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