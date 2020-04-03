مواطن سعودي مقيم في “جنيف” يروي قصة إصابته بفيروس “كورونا” وبرنامجه اليومي

روى مواطن سعودي مقيم في جنيف بسويسرا، تفاصيل تعرضه للإصابة بفيروس “كورونا” المستجد، هو وآخرون يقيمون معه.
وأوضح المواطن ويدعى “ثامر المطوع” في مقطع فيديو على حسابه في “تويتر”، أنه أصيب بالفيروس في 24 مارس الماضي، بعد أن التقط العدوى من شابين قدما من لندن.
وقال إنه ظن في البداية أنه مصاب بإنفلونزا عادية، فتناول فيتامين “سي”، ومن ثم بدأت تظهر أعراض المرض أكثر عند الشابين الذين قدما من لندن، كما أصيب شخص آخر معهم بإعياء شديد وفقد القدرة على الحركة، وبعد إخضاعه للفحص تبين أنه مصاب بفيروس كورونا.
وأبان “المطوع” أنه بعد يومين بدأت تظهر عليه أعراض الإصابة، حيث أحس بصداع في مقدمة الرأس ومن الخلف، وانسداد في الجيوب الأنفية، وفقدان لحاستي الشم والتذوق، بالإضافة إلى ارتفاع درجة حرارة جسمه إلى 38 درجة، مع آلام في العضلات والمفاصل. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه تم أخذ عينات منهم جميعاً وكلها جاءت نتيجتها إيجابية، مبيناً أنه من حينها دخلوا في عزل ذاتي، وأنه بدأ في تناول فيتامين سي مع الزنك وبنادول، إلى جانب شرب كميات كبيرة من السوائل، كما داوم على ممارسة رياضة المشي يومياً كعادته.
وذكر أنه في اليوم السابع صحا من النوم ووجد كل أعراض المرض قد زالت، لافتاً إلى أنه الآن تبقى له يومان لإجراء الفحص المخبري النهائي للتأكد من شفائه من المرض.