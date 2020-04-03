“الداخلية”: تقديم وقت بدء منع التجول في الدمام والطائف والقطيف إلى الـ3 عصراً

صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأنه قد تقرر تقديم وقت بدء منع التجول في مدينة الدمام ومحافظتي الطائف و القطيف إلى الساعة الثالثة عصراً وذلك اعتباراً من اليوم الجمعة 10/ 8/ 1441هـ الموافق 3 أبريل 2020م وحتى إشعار آخر، وذلك في إطار الجهود لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وتحقيقاً لتوصيات الجهات الصحية.
وأضاف المصدر أنه يستثنى من ذلك الخدمات والنشاطات التي سبق الإعلان عنها وفي أضيق الحدود ووفق الإجراءات والضوابط التي حددتها الجهة المعنية.
وتؤكد الداخلية لجميع سكان المدن والمحافظات المشار إليها أن هذا الإجراء يعد من الإجراءات الاحترازية والضرورية للحفاظ على الصحة العامة وتهيب بالجميع الالتزام والتقيد بإجراءات العزل تحقيقًا للمصلحة العامة. وفق “أخبار 24”.