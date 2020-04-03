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أخبار محلية > تفاصيل جديدة حول مبادرة تمكين الوافدين من العودة إلى بلدانهم.. تشمل جميع الأنشطة
03/04/2020   10:14 ص

تفاصيل جديدة حول مبادرة تمكين الوافدين من العودة إلى بلدانهم.. تشمل جميع الأنشطة

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أفاد مصدر بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بأن مبادرة تمكين الوافدين من العودة إلى بلدانهم تشمل جميع الأنشطة.

وقال المصدر وفقاً لـ”سبق”، إنه يمكن للعميل تقديم طلب واحد فقط خلال أسبوعين مع عدم وجود حد أقصى لعدد العمالة في الطلب الواحد، لافتاً إلى أن المنشآت الصحية المُخصصة لإجراء الكشف الطبي على العمالة تم تحديدها وسيعلن عنها لاحقاً.

ونوه إلى أن العميل سيتلقى رسالة بالموافقة المبدئية على طلبه، قبل أن يستكمل الإجراءات المطلوبة لاستكمال الطلب، مبيناً أن المبادرة تتضمن العاملين في المنشآت الحكومية، والعاملين المُسجلين لدى المنشآت والعمالة المنزلية.

تفاصيل جديدة حول مبادرة تمكين الوافدين من العودة إلى بلدانهم.. تشمل جميع الأنشطة

أخبار محلية
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