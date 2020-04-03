نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. “المطلق” يروي قصة امرأة تريد الطلاق بسبب ترك زوجها لها في المنزل وذهابه للاستراحة
03/04/2020   10:13 ص

بالفيديو.. “المطلق” يروي قصة امرأة تريد الطلاق بسبب ترك زوجها لها في المنزل وذهابه للاستراحة

+ = -
2315

روى عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله المطلق قصة زوجة ترغب في الخروج إلى بيت أبيها لتطلب الطلاق من زوجها الذي يخرج للاستراحة ولا يعود إلا الصباح، غير مكترث بالإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.

واستنكر الشيخ المطلق خلال لقائه ببرنامج “فتاوى” على القناة “السعودية”، ما يقوم به الزوج من أعمال تتسبب في إدخال الهم والغم على أهله لخوفهم من أن ينتقل إليهم الفيروس، مبيناً أن الجلوس في المنزل عبادة وطاعة لولي الأمر وحفظ للنفس والأولاد.

 

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “المطلق” يروي قصة امرأة تريد الطلاق بسبب ترك زوجها لها في المنزل وذهابه للاستراحة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885095725.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.