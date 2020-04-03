بالفيديو.. “المطلق” يروي قصة امرأة تريد الطلاق بسبب ترك زوجها لها في المنزل وذهابه للاستراحة

روى عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله المطلق قصة زوجة ترغب في الخروج إلى بيت أبيها لتطلب الطلاق من زوجها الذي يخرج للاستراحة ولا يعود إلا الصباح، غير مكترث بالإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.
واستنكر الشيخ المطلق خلال لقائه ببرنامج “فتاوى” على القناة “السعودية”، ما يقوم به الزوج من أعمال تتسبب في إدخال الهم والغم على أهله لخوفهم من أن ينتقل إليهم الفيروس، مبيناً أن الجلوس في المنزل عبادة وطاعة لولي الأمر وحفظ للنفس والأولاد.
#فتاوى | معالي الشيخ عبدالله المطلق – عضو #هيئة_كبار_العلماء: البعض يذهب للاستراحة ويدخل الهم والغم على أهله بخوفهم أن ينقل لهم #كورونا، الجلوس في البيت عبادة وطاعة لولي الأمر. #كلنا_مسؤول pic.twitter.com/Cyk6cb0HdG
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) April 2, 2020
وفق “أخبار 24”.