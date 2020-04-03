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أخبار محلية > صور ترصد شوارع المدينة المنورة بعد تطبيق قرار منع التجول على مدى 24 ساعة
03/04/2020   10:11 ص

صور ترصد شوارع المدينة المنورة بعد تطبيق قرار منع التجول على مدى 24 ساعة

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تفاعل أهالي منطقة المدينة المنورة ومحافظاتها بشكل إيجابي مع قرار منع التجول على مدى 24 ساعة يومياً، والذي أصدرته وزارة الداخلية كإجراء للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأظهرت صور التي نشرها حساب إمارة المدينة المنورة على “تويتر”، الشوارع وهي خالية تماماً من السيارات ومن المارة في وضح النهار، بعد بدء تطبيق قرار منع التجول.

يُشار إلى أن وزارة الداخلية كانت قد أصدرت أمراً بمنع التجول في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة على مدى 24 ساعة اعتباراً من أمس (الخميس)، وحتى إشعار آخر؛ للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

المدينة المنورة

المدينة المنورة

المدينة المنورة

المدينة المنورة

وفق “أخبار 24”.

صور ترصد شوارع المدينة المنورة بعد تطبيق قرار منع التجول على مدى 24 ساعة

أخبار محلية
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