شاهد.. برج الساعة يوجه رسالة للملتزمين بالبقاء في منازلهم بالعاصمة المقدسة

أضاء برج الساعة في مدينة مكة المكرمة أمس (الخميس)، أنواره بعبارة تضامنية مع سكان العاصمة المقدسة على التزامهم بالتعليمات، وبقائهم في المنازل.
وأظهر مقطع فيديو وصور التقطها المصور ياسر بخش، برج الساعة في مكة وهو يضيء بجملة “أبطال المنازل” باللغة الإنجليزية (home heroes)، في إشارة إلى التزام السكان وبقائهم بمنازلهم.
📸 | عبارة موجهة للأهالي في منازلهم على برج الساعة بمكة المكرمة ( HOME HEROES ) أبطال المنازل pic.twitter.com/3qApUybUxY
— ياسر بخش | من الـ🏠(@ysrb10) April 2, 2020
🎥 | في رسالة موجهة للأهالي في منازلهم عبارة مكتوبة على برج الساعة بمكة ( home heroes ) أبطال المنازل pic.twitter.com/SNFF4vJXtE
— ياسر بخش | من الـ🏠(@ysrb10) April 2, 2020
وفق “أخبار 24”.