نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار المناطق > شاهد.. برج الساعة يوجه رسالة للملتزمين بالبقاء في منازلهم بالعاصمة المقدسة
03/04/2020   10:11 ص

شاهد.. برج الساعة يوجه رسالة للملتزمين بالبقاء في منازلهم بالعاصمة المقدسة

+ = -
1847

أضاء برج الساعة في مدينة مكة المكرمة أمس (الخميس)، أنواره بعبارة تضامنية مع سكان العاصمة المقدسة على التزامهم بالتعليمات، وبقائهم في المنازل.

وأظهر مقطع فيديو وصور التقطها المصور ياسر بخش، برج الساعة في مكة وهو يضيء بجملة “أبطال المنازل” باللغة الإنجليزية (home heroes)، في إشارة إلى التزام السكان وبقائهم بمنازلهم.

 

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. برج الساعة يوجه رسالة للملتزمين بالبقاء في منازلهم بالعاصمة المقدسة

أخبار المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885095717.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.