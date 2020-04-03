دشن الأمن العام اليوم (الخميس) خدمة إلكترونية للتقدم بطلبات التنقل بين المناطق والمدن لأصحاب الظروف الاستثنائية والطارئة.
وأوضح أن خطوات تقديم الطلب، تبدأ بتسجيل المستفيد للاسم ورقم الهوية الوطنية للمواطنين أو رقم الإقامة للوافد ورقم الهاتف المحمول، وتعبئة رسالة التحقق الواردة إلى الهاتف.
وأضاف أنه بعد ذلك يكتب مقدم الطلب الظرف الطارئ أو الاستثنائي في الخانة المخصصة لذلك مع إرفاق ما يثبت ذلك في خانة المستندات، ومن ثم يصله رسالة باكتمال تقديم طلبه.
وأشار إلى أنه بعد دراسة الطلب من جهات الاختصاص، سيصل المستفيد رسالة بقبول الطلب ووقت التنقل وخط السير أو الاعتذار عن قبول طلبه لعدم انطباق الشروط.
وفق “أخبار 24”.