السفير الصيني: أغلبية شعبنا لا تأكل الحيوانات البرية.. وهكذا تمكنا من احتواء كورونا المستجد

قال السفير الصيني لدى المملكة تشن وي تشينغ إن الإجراءات التي اتخذتها حكومة بلاده للسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد شبيهة بالإجراءات التي تتخذها المملكة في الوقت الحالي.
وأوضح أن الصين اعتمدت على التعبئة الوطنية والاستجابة الشعبية للوصول إلى مرحلة انحسار الفيروس، كما اهتمت بإجراء عمليات الكشف والتشخيص والعزل والعلاج بصورة سريعة.
وعلّق السفير – خلال مداخلة هاتفية على برنامج “يا هلا” بقناة “روتانا خليجية” – على القرارات التي أصدرتها مدن صينية بفرض غرامات على متناولي لحوم القطط والكلاب، مؤكداً أن أغلبية الشعب الصيني لا يأكلون الحيوانات البرية، مشيراً إلى أن مجلس النواب الصيني منع تجارة الحيوانات غير المشروعة في الصين حمايةً للصحة العامة. وفق “أخبار 24”.
معالي السفير الصيني بالمملكة السيد تشن وي تشينغ
الكثير من السعوديون الذين زاروا الصين يعرفون أن أغلبية الصينيين لا يأكلون الحيوانات البرية مثل الكلاب والقطط والخفاش، وهي ليست بالعادة الجيدة في المجتمع الصيني، واليوم صدرت قوانين رسمية لمنعها.
@AmbChenWeiQing#برنامج_ياهلا pic.twitter.com/ZNvnlNd2wx
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) April 2, 2020