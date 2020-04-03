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أخبار المناطق > السفير الصيني: أغلبية شعبنا لا تأكل الحيوانات البرية.. وهكذا تمكنا من احتواء كورونا المستجد
03/04/2020   10:07 ص

السفير الصيني: أغلبية شعبنا لا تأكل الحيوانات البرية.. وهكذا تمكنا من احتواء كورونا المستجد

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قال السفير الصيني لدى المملكة تشن وي تشينغ إن الإجراءات التي اتخذتها حكومة بلاده للسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد شبيهة بالإجراءات التي تتخذها المملكة في الوقت الحالي.

وأوضح أن الصين اعتمدت على التعبئة الوطنية والاستجابة الشعبية للوصول إلى مرحلة انحسار الفيروس، كما اهتمت بإجراء عمليات الكشف والتشخيص والعزل والعلاج بصورة سريعة.

وعلّق السفير – خلال مداخلة هاتفية على برنامج “يا هلا” بقناة “روتانا خليجية” – على القرارات التي أصدرتها مدن صينية بفرض غرامات على متناولي لحوم القطط والكلاب، مؤكداً أن أغلبية الشعب الصيني لا يأكلون الحيوانات البرية، مشيراً إلى أن مجلس النواب الصيني منع تجارة الحيوانات غير المشروعة في الصين حمايةً للصحة العامة. وفق “أخبار 24”.

السفير الصيني: أغلبية شعبنا لا تأكل الحيوانات البرية.. وهكذا تمكنا من احتواء كورونا المستجد

أخبار المناطق
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