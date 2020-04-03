توعدت وزارة الداخلية في رسالة شديدة اللهجة من يتباهون بمخالفة التعليمات والأنظمة التي اتخذت لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، بمعاقبتهم وفق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
وقال المتحدث الأمني بوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب في المؤتمر الصحفي اليومي للكشف عن مستجدات مواجهة فيروس “كورونا” إن الوزارة ستطبق التعليمات بكافة حذافيرها على كل من يخالف قرار منع التجول.
وأضاف الشلهوب، أن من يقومون بخرق قرار منع التجول والتصوير والتباهي بمخالفتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سيتم إحالته إلى جهات الاختصاص والنيابة العامة لتطبيق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية مهما كان اسم الشخص أو موقعه. وفق “أخبار 24”.
رسالة حازمة من #الداخلية لمن يتباهون بمخالفة التعليمات والأنظمة وتصوير مخالفاتهم ونشرها في وسائل التواصل:
– سنطبق التعليمات على كل مخالف، مهما كان أسم الشخص او موقعه.
– سنحيل المخالفين للنيابة لتطبيق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. pic.twitter.com/ozMJFTfaNC
— عبدالله البرقاوي (@albargawy) April 2, 2020