نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. الأطباء السعوديون في فرنسا عن سبب بقائهم هناك: رداً للجميل
02/04/2020   9:51 م

بالفيديو.. الأطباء السعوديون في فرنسا عن سبب بقائهم هناك: رداً للجميل

+ = -
1756

نشرت قناة العربية مقطع فيديو لأطباء سعوديين يعملون في المستشفيات الفرنسية وقرروا البقاء هناك؛ لمواجهة أزمة فيروس كورونا المُستجد.

وقال الأطباء إنهم يشاركون زملاءهم الفرنسيين في معالجة المصابين، مؤكدين أنهم يردون الجميل لفرنسا مقابل ما تعلموه من معارف وخبرات.

وكانت الحكومة الفرنسية قد أوضحت أن الأطباء السعوديين العاملين في فرنسا يزيد عددهم عن 250 طبيباً، كما أشارت الملحقية الثقافية السعودية إلى أن هؤلاء الأطباء من المشاركين في برنامج التخصص السعودي الفرنسي. حسب “أخبار 24”.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. الأطباء السعوديون في فرنسا عن سبب بقائهم هناك: رداً للجميل

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885095686.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.