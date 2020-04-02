فيديو يرصد وصول أول دفعة مواشٍ إلى ميناء جدة الإسلامي لتلبية الطلب عليها

أعلن ميناء جدة الإسلامي عن وصول أول دفعة مواشٍ قادمة من ميناء سواكن، بعد رفع الحظر عن استيرادها من جيبوتي والسودان، وذلك تلبيةً لحاجة السوق.
ونشر الميناء فيديو يظهر لحظة تفريغ الباخرة “أمل” التي كان على متنها 4983 رأساً من الماشية بعد إخضاعها لكافة الاشتراطات الصحية.
وكانت الناطق الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة عبد الله أبا الخيل، كشف مؤخراً أن الوزارة رفعت الحظر عن استيراد الماشية عن عدد من الدول إضافةً إلى زيادة عدد الدول الموردة لتلبية الطلب.
بعد خضوعها لكافة الاشتراطات الصحية وصول أول دفعة مواشي من الأغنام السواكني لـ #ميناء_جدة_الإسلامي عبر الباخرة (أمل) وعلى متنها ٤٩٨٣ رأس من الماشية والقادمة من ميناء سواكن بعد رفع الحظر عن استيراد المواشي من جيبوتي والسودان وذلك تلبيةً لحاجة السوق السعودي #أبطال_موانئ pic.twitter.com/OgT1QcqMPy
— مـ يـ نـ ا ء جـ د ة ا لإ سـ لا مـ ي (@jeddahport) April 2, 2020
وفق “أخبار 24”.