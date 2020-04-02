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أخبار محلية > الجوازات: الإعفاء من المقابل المالي وتمديد الإقامة لا يشمل العمالة المنزلية
02/04/2020   9:48 م

الجوازات: الإعفاء من المقابل المالي وتمديد الإقامة لا يشمل العمالة المنزلية

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أكدت المديرية العامة للجوازات، أن الإعفاء من المقابل المالي وتمديد الإقامة لا يشمل العمالة المنزلية، وذلك في ردها على سؤال مواطن حول مدى شمول العامل المنزلي بقرارات التمديد والإعفاء.

وقالت الجوازات، إن الإعفاء يشمل الوافدين من المهن التجارية المنتهية إقاماتهم من تاريخ 1441/7/23هـ الموافق 2020/3/20م، وحتى1441/11/9هـ الموافق 30 / 6 / 2020م، وذلك من خلال تمديد فترة الإقامات الخاصة بهم “آلياً” لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.

وأضافت الجوازات أنه في حال وجود أي مستجدات سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية، مهيبةً بالجميع الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية. وفق “أخبار 24”.

الجوازات: الإعفاء من المقابل المالي وتمديد الإقامة لا يشمل العمالة المنزلية

أخبار محلية
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