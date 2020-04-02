“ترامب” يكشف عن تفاصيل مكالمته مع ولي العهد بشأن أوضاع النفط

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاصيل مكالمته مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التي جرى خلالها مناقشة أوضاع أسواق الطاقة في العالم.
وقال ترامب في تغريدة عبر “تويتر”: تحدثتُ للتو إلى صديقي ولي العهد في المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان، الذي كان قد تحدث مع الرئيس بوتين، وأتوقع وآمل أن يخفضا ما يقرب من 10 ملايين برميل، وربما أكثر بكثير، وإذا حدث ذلك، سيكون شيئًا عظيمًا لصناعة النفط والغاز.
يُشار إلى أن المملكة دعت إلى عقد اجتماع عاجل لدول أوبك+ ومجموعة من الدول الأخرى، بهدف السعي للوصول إلى اتفاق عادل يعيد التوازن المنشود للأسواق البترولية. وفق “أخبار 24”.