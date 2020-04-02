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أخبار محلية > “الداخلية” تدعو كل من يشاهد تجمعات في وقت السماح بالتجول إلى الإبلاغ عنها
02/04/2020   9:46 م

“الداخلية” تدعو كل من يشاهد تجمعات في وقت السماح بالتجول إلى الإبلاغ عنها

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دعا المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب اليوم (الخميس)، كل من يشاهد تجمعات في وقت عدم منع التجول أن يسارع في تقديم البلاغ عنها.

وأوضح الشلهوب أن هناك عدة طرق لتقديم البلاغ عن التجمعات، من خلال تطبيق “كلنا أمن” أو الاتصال على 999 أو 911، وسيتم اتخاذ اللازم وتطبيق المخالفات على من يقوم بها.

وأكد على الجميع الالتزام في منازلهم حتى في وقت عدم منع التجول والخروج فقط للحالات الطارئة، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس “كورونا”.

وفق “أخبار 24”.

“الداخلية” تدعو كل من يشاهد تجمعات في وقت السماح بالتجول إلى الإبلاغ عنها

أخبار محلية
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