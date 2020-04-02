“الداخلية” تدعو كل من يشاهد تجمعات في وقت السماح بالتجول إلى الإبلاغ عنها

دعا المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب اليوم (الخميس)، كل من يشاهد تجمعات في وقت عدم منع التجول أن يسارع في تقديم البلاغ عنها.
وأوضح الشلهوب أن هناك عدة طرق لتقديم البلاغ عن التجمعات، من خلال تطبيق “كلنا أمن” أو الاتصال على 999 أو 911، وسيتم اتخاذ اللازم وتطبيق المخالفات على من يقوم بها.
وأكد على الجميع الالتزام في منازلهم حتى في وقت عدم منع التجول والخروج فقط للحالات الطارئة، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس “كورونا”.
#الداخلية لـ #الإخبارية: علينا الالتزام بالعزل الصحي الذاتي والبقاء في المنازل والتباعد حتى في فترة عدم #منع_التجول pic.twitter.com/nPssq23JSg
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 2, 2020
وفق “أخبار 24”.