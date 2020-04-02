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أخبار محلية > المملكة تدعو إلى اجتماعٍ عاجلٍ لدول أوبك+ ودولٍ أخرى للوصول إلى اتفاق يُعيد التوازن المنشود للأسواق البترولية
02/04/2020   9:44 م

المملكة تدعو إلى اجتماعٍ عاجلٍ لدول أوبك+ ودولٍ أخرى للوصول إلى اتفاق يُعيد التوازن المنشود للأسواق البترولية

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دعت المملكة إلى عقد اجتماع عاجل لدول أوبك+ ومجموعة من الدول الأخرى، بهدف السعي للوصول إلى اتفاق عادل يُعيد التوازن المنشود للأسواق البترولية.

وتأتي هذه الدعوة في إطار سعي المملكة الدائم في دعم الاقتصاد العالمي في هذا الظرف الاستثنائي وتقديراً لطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وغيره في الولايات المتحدة.

وأشارت المملكة إلى ما بذلته خلال الفترة الماضية من جهود للوصول إلى اتفاق في مجموعة (أوبك +) لإعادة التوازن في سوق النفط، حيث قامت بحشد التأييد لذلك من 22 دولة، من دول (أوبك +) إلا أنه تعذر الوصول إلى اتفاق لعدم الحصول على الإجماع. وفق “أخبار 24”.

المملكة تدعو إلى اجتماعٍ عاجلٍ لدول أوبك+ ودولٍ أخرى للوصول إلى اتفاق يُعيد التوازن المنشود للأسواق البترولية

أخبار محلية
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