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أخبار محلية > شاهد ما فعله مستشفى الملك خالد للعيون لمنع انتقال عدوى “كورونا”
02/04/2020   9:43 م

شاهد ما فعله مستشفى الملك خالد للعيون لمنع انتقال عدوى “كورونا”

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أظهر مقطع فيديو الإجراءات الاحترازية التي اتخذها مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، للوقاية من انتقال عدوى فيروس “كورونا”.

وبدا في الفيديو استخدام المستشفى كاميرات حرارية لقياس درجات حرارة العاملين والمراجعين، وإغلاق المداخل والمخارج غير الرئيسية، وتقليل التلامس بين الأشخاص بالالتزام بالتباعد، وتفعيل العيادات الافتراضية للتواصل بين الأطباء والمراجعين.

كما أظهر الفيديو مناطق محددة لوقوف كل شخص داخل المصاعد بما يوفر مسافات آمنة بين الأشخاص، وتوفير أعواد لاستخدامها للضغط على أزرار المصاعد، إلى جانب منع الزيارات للمرضى المنومين والاستعاضة عنها بالتواصل عن بُعد عبر الفيديو، وغير ذلك من التدابير الاحترازية. وفق “أخبار 24”.

شاهد ما فعله مستشفى الملك خالد للعيون لمنع انتقال عدوى “كورونا”

أخبار محلية
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