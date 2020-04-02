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أخبار محلية > حرب الأقنعة الطبيّة.. شحنة مصدرة من الصين إلى فرنسا يشتريها أمريكيون نقداً في المطار
02/04/2020   9:45 م

حرب الأقنعة الطبيّة.. شحنة مصدرة من الصين إلى فرنسا يشتريها أمريكيون نقداً في المطار

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في واقعة تعكس مدى الهلع من فيروس “كورونا” عالميا، طلبت الحكومة الفرنسية شحنة من الأقنعة الطبية لمواطنيها من الصين، وخلال إجراءات شحنها، قرر مشترون أمريكيون دفع سعرها وشحنها للولايات المتحدة.

وأوضح مسؤولون لموقع إذاعة فرنسا الدولية بأن شحنة الأقنعة كانت في انتظار شحنها بالمطار، لكنّ أمريكيين دفعوا ثلاثة أو أربعة أضعاف السعر الأصلي للكمية المتاحة نقداً.

ووصلت طائرة محملة بالأقنعة الطبية في فرنسا، وأثناء الشحن على مدرج الهبوط، كان الأمر أشبه باختطاف الشحنة من الأمريكيين. وفق “أخبار 24”.

يأتي ذلك بعد طلب الحكومة الفرنسية شراء أكثر من مليار قناع طبي ربعها من الصين في ظل تفشي جائحة “كورونا”.

حرب الأقنعة الطبيّة.. شحنة مصدرة من الصين إلى فرنسا يشتريها أمريكيون نقداً في المطار

أخبار محلية
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