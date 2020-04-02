أعلنت وزارة الصحة اليوم (الخميس) تسجيل 165 حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، و5 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 21 حالة.
وقال متحدث الصحة محمد العبدالعالي في مؤتمر صحفي اليوم إن إجمالي عدد حالات الإصابة وصل إلى 1885 حالة.
وأبان أنه تماثل 64 من المصابين للشفاء، ليرتفع عدد المتعافين إلى 328 حالة.
وشدد على ضرورة الحصول على المعلومات من مصادرها الموثوقة، لافتاً إلى أن كافة إمكانيات الحكومة مسخرة للسيطرة على وباء كورونا”، وهذا ما انعكس على تسجيل المملكة أعدادا منخفضة من الحالات مقارنة بالعديد من الدول الأخرى.وفق “أخبار 24”.