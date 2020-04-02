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أخبار محلية > مواطن يستغيث بعد تعذر علاجه بأمريكا: أيامي معدودة.. أريد العودة لأرض الوطن
02/04/2020   3:37 م

مواطن يستغيث بعد تعذر علاجه بأمريكا: أيامي معدودة.. أريد العودة لأرض الوطن

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أرسل المواطن أحمد محمد الزهراني، استغاثة لمدينة الملك عبدالله ‏الطبية بمكة، بسرعة توفير سرير والموافقة على استقباله، عقب ‏توصية أطباء مستشفى “نيويورك برسبترين”، بسرعة عودته ‏للسعودية بالإجلاء الطبي؛ لتدهور وضعه الصحي وضعف ‏مناعته‎.‎

وأوضح الزهراني، وفقًا لـ “سبق”، أنه يُعالَج من سرطان الدم ‏الحاد، وتعذر علاجه وتدهورت صحته وخرج من المستشفى، ‏وهو الآن يقيم بأحد الفنادق.‏

وكشف عن أنه أرسل تقريراً طبياً للملحق الصحي، والذي خاطب ‏مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة؛ لسرعة حجز سرير للمريض، ‏إلا أن إدارة المستشفى رفضت بحجة تعذر علاجه في الخارج.‏

ويناشد الزهراني بالتدخل لإنهاء إجراءات عودته ‏لأرض الوطن، خاصة وأن أيامه معدودة بحسب تقرير الأطباء، ‏إذ يتنقل في الفترة الحالية من فندق لآخر بنيويورك.‏

مواطن يستغيث بعد تعذر علاجه بأمريكا: أيامي معدودة.. أريد العودة لأرض الوطن

أخبار محلية
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