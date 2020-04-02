مواطن يستغيث بعد تعذر علاجه بأمريكا: أيامي معدودة.. أريد العودة لأرض الوطن

أرسل المواطن أحمد محمد الزهراني، استغاثة لمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة، بسرعة توفير سرير والموافقة على استقباله، عقب توصية أطباء مستشفى “نيويورك برسبترين”، بسرعة عودته للسعودية بالإجلاء الطبي؛ لتدهور وضعه الصحي وضعف مناعته.
وأوضح الزهراني، وفقًا لـ “سبق”، أنه يُعالَج من سرطان الدم الحاد، وتعذر علاجه وتدهورت صحته وخرج من المستشفى، وهو الآن يقيم بأحد الفنادق.
وكشف عن أنه أرسل تقريراً طبياً للملحق الصحي، والذي خاطب مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة؛ لسرعة حجز سرير للمريض، إلا أن إدارة المستشفى رفضت بحجة تعذر علاجه في الخارج.
ويناشد الزهراني بالتدخل لإنهاء إجراءات عودته لأرض الوطن، خاصة وأن أيامه معدودة بحسب تقرير الأطباء، إذ يتنقل في الفترة الحالية من فندق لآخر بنيويورك.