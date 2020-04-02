تمكنت الجمارك السعودية، اليوم، بالميناء الجاف بمدينة الرياض من إحباط تهريب أكثر من 2.5 مليون حبة كبتاجون، كانت مخبأة داخل إرسالية عبارة عن ألواح أسقف مستعارة.
وأكدت الجمارك وفقًا لقناة “الإخبارية” أنه جرى عقب ضبط الممنوعات، القبض على مستقبلي الكمية وعددهم 4 أشخاص، بالتنسيق مع مديرية مكافحة المخدرات.
وكانت سلطات جمارك منفذ الحديثة بشمال المملكة أحبطت الشهر الماضي محاولة تهريب نحو 900 ألف حبة كبتاجون.
فيديو | #الجمارك تحبط تهريب أكثر من مليونين ونصف المليون حبة كبتاجون مخباة داخل إرسالية أسقف معلقة #الإخبارية pic.twitter.com/MJiOXvHz4u
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 2, 2020
وفق “أخبار 24”.