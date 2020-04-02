تمكنت الجمارك السعودية، اليوم، بالميناء الجاف بمدينة الرياض ‏من إحباط تهريب أكثر من 2.5 مليون حبة كبتاجون، كانت ‏مخبأة داخل إرسالية عبارة عن ألواح أسقف مستعارة‎.‎

وأكدت الجمارك وفقًا لقناة “الإخبارية” أنه جرى عقب ضبط ‏الممنوعات، القبض على مستقبلي الكمية وعددهم 4 أشخاص، ‏بالتنسيق مع مديرية مكافحة المخدرات.‏

وكانت سلطات جمارك منفذ الحديثة بشمال المملكة أحبطت ‏الشهر الماضي محاولة تهريب نحو 900 ألف حبة كبتاجون.

وفق “أخبار 24”.