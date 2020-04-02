أكد برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان، تضاعف أعداد ‏المستفيدين من الخدمات والحلول المتنوعة التي يتيحها، محققاً ‏أرقاماً قياسية خلال الأسبوعين الماضيين، بالتزامن مع ‏الاحترازات الصحيّة التي أعلنتها الجهات المعنية للحد من ‏انتشار فيروس كورونا المستجد.‏

وأوضح أن متوسط العمليات اليومية في التطبيق وصل لأكثر ‏من ألفي عملية مختلفة، كما بلغ إجمالي عدد متصفحي المشاريع ‏المتاحة للحجز عبر التطبيق أكثر من 57,7 ألف زيارة.‏
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وأشار إلى أن تطبيق “سكني” للأجهزة الذكيّة يوفر منصّة ‏إلكترونية لمعاينة واختيار الأراضي السكنية، والوحدات السكنية ‏من الشقق والفلل والتاون هاوس بأسعار تتراوح ما بين 250-‏‏750 ألف ريال في جميع مناطق المملكة، تمتاز بتكامل البنية ‏التحتية وتوافر المواقع المخصصة للخدمات والمرافق العامة.‏

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وفق “أخبار 24”.