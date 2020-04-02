أكد برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان، تضاعف أعداد المستفيدين من الخدمات والحلول المتنوعة التي يتيحها، محققاً أرقاماً قياسية خلال الأسبوعين الماضيين، بالتزامن مع الاحترازات الصحيّة التي أعلنتها الجهات المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأوضح أن متوسط العمليات اليومية في التطبيق وصل لأكثر من ألفي عملية مختلفة، كما بلغ إجمالي عدد متصفحي المشاريع المتاحة للحجز عبر التطبيق أكثر من 57,7 ألف زيارة.
وأشار إلى أن تطبيق “سكني” للأجهزة الذكيّة يوفر منصّة إلكترونية لمعاينة واختيار الأراضي السكنية، والوحدات السكنية من الشقق والفلل والتاون هاوس بأسعار تتراوح ما بين 250-750 ألف ريال في جميع مناطق المملكة، تمتاز بتكامل البنية التحتية وتوافر المواقع المخصصة للخدمات والمرافق العامة.
وفق “أخبار 24”.