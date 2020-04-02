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02/04/2020   2:02 م

مدني الدمام: وفاة طفل وإصابة 4 آخرين جراء حريق اندلع في شقة بحي الضاحية

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لقي طفل مصرعه وأصيب 4 آخرون -رجل وامرأة وطفلان- جراء حريق اندلع اليوم الخميس في شقة بمبنى سكني بحي الضاحية بالدمام، فيما جرى إخلاء 17 شخصاً احترازياً.

وقال الدفاع المدني، إن فرق الإطفاء والإنقاذ بالدمام، باشرت اليوم الخميس بلاغاً يفيد باندلاع حريق في شقة سكنية بأحد المباني السكنية في حي الضاحية، وتمكنت الفرق من السيطرة على الحريق وإطفاء النيران، فيما لم يذكر الدفاع المدني أسباب الحريق.

وأضاف، اتضح تعرض 4 أشخاص للإصابة هم طفلان وامرأة ورجل في الحادثة، وجرى نقلهم جميعا إلى المستشفى، فيما توفي أحد الطفلين وعمره 5 سنوات بعد وصوله إلى المستشفى، مشيراً إلى إخلاء 17 شخصا من المبنى احترازياً. وفق “أخبار 24”.

مدني الدمام: وفاة طفل وإصابة 4 آخرين جراء حريق اندلع في شقة بحي الضاحية

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