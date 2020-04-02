نجل حميدان التركي: “كورونا” وصل إلى السجن الذي يعتقل فيه والدي بأمريكا

كشف نجل السجين السعودي في الولايات المتحدة حميدان التركي، عن أن خطر الإصابة بفيروس “كورونا” بات يهدد والده داخل سجنه، بعد اكتشاف حالة إصابة بالفيروس داخل المعتقل الذي يحبس فيه والده.
وأكد تركي حميدان التركي، اكتشاف حالة إصابة بـ”كورونا” داخل السجن الذي يعتقل فيه والده، ما يعني وصول “كورونا” إلى السجن، بسبب إهمال سلطات السجون الأمريكية وتجاهلها لاتخاذ التدابير والاحترازات الوقائية المطلوبة، لحماية نزلاء السجن من الفيروس المتفشي في الولايات المتحدة الأمريكية.
ودلل التركي على عدم اهتمام سلطات السجون الأمريكية باتخاذ التدابير الوقائية في السجون، بأن نقل السجناء من ولاية نيويورك الموبوءة بانتشار فيروس “كورونا” إلى السجن الذي يعتقل فيه والده ما زال مستمراً، رغم خطورة ذلك. وفق “أخبار 24”.