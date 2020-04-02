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أخبار محلية > “ساما” تشدد على جهات التمويل لتقديم خدماتها لرواد الأعمال والمنشآت عبر بوابة “تمويل”
02/04/2020   2:00 م

“ساما” تشدد على جهات التمويل لتقديم خدماتها لرواد الأعمال والمنشآت عبر بوابة “تمويل”

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شددت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، على ضرورة أن تعمل البنوك والمصارف، وشركات التمويل على تقديم خدماتها لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال بوابة “تمويل” الإلكترونية.

وأكدت “ساما” أهمية الاستفادة من الخدمات المقدمة من خلال البوابة، ومعالجة الطلبات التي ترد عبرها خلال الأوقات المحددة، لافتة إلى أنه من إيجابيات هذه البوابة؛ فتح باب المنافسة بين الجهات التمويلية لتقديم عروض تمويلية مناسبة للمنشآت، ما يساعد في رفع معدل الإقراض والاستثمار وتنمية الاقتصاد.

وأوضحت أن الهدف من تقديم تلك الخدمات المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، ودعم النمو الاقتصادي المتوازن والمستدام، وتمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن بوابة “تمويل” الإلكترونية؛ معتمدة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، وهي تجمع رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة الباحثين عن التمويل مع الجهات التمويلية المرخصة.

“ساما” تشدد على جهات التمويل لتقديم خدماتها لرواد الأعمال والمنشآت عبر بوابة “تمويل”

أخبار محلية
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