كرّم الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة ‏الحدود الشمالية أمس الأربعاء، عبر الاتصال المرئي، فنية التمريض ‏مجيدة العنزي، نظير مبادرتها الإنسانية بتقديم الإسعافات ‏الأولية وإنقاذ حياة مواطن سقط داخل أحد الأسواق بمدينة ‏عرعر‎.

وأثنى الأمير على موقف الممرضة وتفانيها في أداء رسالتها الطبية ‏والمبادرة لمساعدة الآخرين، ومساهمتها بكل اقتدار وهمة في ‏مباشرة الحالة الطارئة بكفاءة عالية.‏‎

وكانت “العنزي” قد تمكنت من إنقاذ حياة مواطن ‏ابتلع لسانه، بعد سقوطه على الأرض خلال ‏تواجده في أحد المراكز التجارية بمدينة عرعر، إذ تدخلت على الفور وأجرت كافة الإسعافات ‏الأولية للمواطن ما أسهم في إنقاذ حياته‎.‎

الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز

الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز

وفق “أخبار 24”.