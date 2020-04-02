كرّم الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية أمس الأربعاء، عبر الاتصال المرئي، فنية التمريض مجيدة العنزي، نظير مبادرتها الإنسانية بتقديم الإسعافات الأولية وإنقاذ حياة مواطن سقط داخل أحد الأسواق بمدينة عرعر.
وأثنى الأمير على موقف الممرضة وتفانيها في أداء رسالتها الطبية والمبادرة لمساعدة الآخرين، ومساهمتها بكل اقتدار وهمة في مباشرة الحالة الطارئة بكفاءة عالية.
وكانت “العنزي” قد تمكنت من إنقاذ حياة مواطن ابتلع لسانه، بعد سقوطه على الأرض خلال تواجده في أحد المراكز التجارية بمدينة عرعر، إذ تدخلت على الفور وأجرت كافة الإسعافات الأولية للمواطن ما أسهم في إنقاذ حياته.
وفق “أخبار 24”.