“الصناعات العسكرية” تعلن حزمة تسهيلات للشركات العاملة في القطاع لمواجهة آثار “كورونا”

أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية عددٍاً من التسهيلات للشركات المستثمرة والعاملة في قطاع الصناعات العسكرية، تهدف إلى دعم قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة لمواكبة الجهود المبذولة لمكافحة فيروس “كورونا”، وتخفيف آثاره الماليّة والاقتصادية المحتملة.
وأوضحت الهيئة أن حزمة التسهيلات تتضمن تمديد جميع التصاريح التأسيسية الصادرة قبل 30 يونيو 2020م لمدة 3 أشهر، وتأجيل دفع رسوم إصدار تراخيص مزاولة النشاط، وتراخيص تقديم الخدمات العسكرية، وذلك حتى الأول من سبتمبر المقبل.
وأبانت أنه سيتم تمديد مدة تصحيح الأوضاع للشركات القائمة لأجل تطبيق اشتراطات الهيئة من 9 سبتمبر المقبل وحتى 31 ديسمبر، وتمديد مدة الاستجابة لجميع ملاحظات الهيئة عبر منصة التراخيص التي كانت محددة بـ 14 يوماً لتصبح مفتوحة حتى 30 يونيو المقبل. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن هذه التسهيلات تأتي انطلاقاً من حرصها على تطوير قطاع مستدام للصناعات الدفاعية والأمنية في المملكة ليسهم في تعزيز استقلاليتها الاستراتيجية في هذا المجال، وتوطيد أسس الأمن القومي ودعم ازدهار القطاعين الاقتصادي والاجتماعي.
وكانت الحكومة أطلقت حزمة تدابير عاجلة بأكثر من 120 مليار ريال لتوفير المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ الإجراءات الوقائية، ومن بينها دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي ومواجهة الآثار المالية والاقتصادية لفيروس “كورونا”.