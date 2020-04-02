بالصور.. العشرات من المتطوعين يشاركون في تنفيذ “منع التجول” داخل عشوائيات مكة

بدأ العشرات من المتطوعين مشاركة الأجهزة الأمنية في تطبيق قرار منع التجول داخل عدد من الأحياء العشوائية بمكة المكرمة، وذلك ضمن الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس “كورونا”.
وانتشر 50 متطوعاً من أبناء مركز حي الهنداوية في شوارع وأزقة أحياء حوش بكر، والبصنوي، ووادي زقلة لمنع السكان من التجول داخل تلك الأحياء، وسبق ذلك حملات توعوية حول الفيروس قدمت بلهجات الهوسا، والفلاتة، والبرنو.
وكان مدير شؤون البلديات بأمانة العاصمة المقدسة عبدالله الزايدي عقد اجتماعاً مع رئيس وعمدة حي الهنداوية، أكد خلاله ضرورة الحد من تجمعات لوحظت في الفترة الماضية، ووفقاً لصحيفة “المدينة” فقد تم الاتفاق على تنظيم حملات توعية لحث الجميع على التعاون مع الجهات الحكومية بالبقاء في منازلهم للحد من انتشار المرض.
أوضح عمدة حي الهنداوية بدر القرني أن معظم هذه الأحياء يقع في قمم الجبال التي يصعب الوصول إليها وتشهد اكتظاظا بالسكان من مختلف الجنسيات ومتعددي اللهجات، لافتاً إلى أن المتطوعين أسهموا في القضاء على التجمعات، وإقفال الأسواق والمحلات والحد من تحركات الباعة والمتجولين داخل تلك الأحياء.
وفق “أخبار 24”.