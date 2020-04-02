تعرف على أكثر مناطق المملكة تسجيلاً لحالات “كورونا”.. ومنطقتان لم يصبهما الفيروس

وصل عدد المصابين بفيروس “كورونا” الجديدة في المملكة إلى 1720 حالة بعد تسجيل 157 حالة جديدة أمس (الأربعاء)، وتوزعت الحالات على جميع المناطق عدا منطقتين فقط لم يصبهما الفيروس حتى الآن.
وسجّلت مناطق (الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية وجازان ونجران وعسير والباحة وتبوك والحدود الشمالية والقصيم) حالات إصابة، فيما لم تسجل منطقتا حائل والجوف أي إصابة منذ إعلان أول حالة في الثاني من مارس الماضي.
وتعد منطقة مكة المكرمة أكثر المناطق تسجيلاً لحالات الإصابة بـ 677 حالة، تليها الرياض بـ 615 حالة، ثم الشرقية في المرتبة الثالثة بـ 364 حالة، والمدينة المنورة رابعة بـ 238 حالة، فيما كانت الحدود الشمالية أقل المناطق المتضررة تسجيلاً لحالات الإصابة بواقع حالتين فقط. وفق “أخبار 24”.